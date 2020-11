Il brevetto dell’interfono nelle AirPods

Con l’arrivo dell’HomePod mini, la versione più piccola del noto speaker intelligente di Apple, la società ha introdotto una nuova funzione con un aggiornamento del firmware. Si tratta della funzione Intercom, o interfono.

Chi usa il Walkie-Talkie di watchOS sa di cosa si parla. In pratica è possibile scambiare dei messaggi vocali tra due dispositivi diversi. Una sorta di messaggistica alla WhatsApp ma senza la necessità di premere su ciascun messaggio vocale.

Qualcosa del genere arriverà anche nelle AirPods. Un recente brevetto della società mostra questo tipo di sistema. La documentazione non fa riferimento ai messaggi vocali, ma indica una vera e propria comunicazione vocale. In pratica dovremmo ottenere ciò che accade con alcuni sistemi interfono in uso presso il settore dei motociclisti.

Indossando le AirPods, quindi, si potrà attivare una comunicazione diretta con le AirPods indossate da un altro utente. In questo modo ci si potrà parlare nello spazio di azione del bluetooth. Utile quando si viaggia in auto diverse ma vicine, oppure quando si è in ambienti rumorosi o per parlare con colleghi nello stesso open space.

La funzione potrebbe arrivare con un aggiornamento futuro del firmware delle AirPods.