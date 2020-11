I premi degli Apple Music Awards

Non si può certo dire che siano tradizionali, visto che i premi sono nati appena lo scorso anno, ma gli Apple Music Awards sono di certo dei premi molto ambiti, se non altro perché assicurano molta visibilità degli artisti in Apple Music.

Nella seconda edizione, quella di quest’anno, la società di Cupertino ha scelto alcuni artisti in base ai voti del suo gruppo editoriale. Ecco chi ha vinto:

Artista dell’anno : Lil Baby. Un artista rap che ha pubblicato l’album My Turn e il suo brano di maggior successo è “The Bigger Picture”.

: Lil Baby. Un artista rap che ha pubblicato l’album My Turn e il suo brano di maggior successo è “The Bigger Picture”. Artista emergente dell’anno : Mega Thee Stallion. Un’altra artista rap che ha lavorato con Cardi B e Beyoncé.

: Mega Thee Stallion. Un’altra artista rap che ha lavorato con Cardi B e Beyoncé. Cauntatrice dell’anno : Taylor Swift. Una beniamina nel cuore di Apple che ha avuto un enorme successo con Folklore.

: Taylor Swift. Una beniamina nel cuore di Apple che ha avuto un enorme successo con Folklore. Brano dell’anno: The Box di Roddy Ricch. Ovviamente anche in questo caso musica rap.

Non sappiamo quali parametri siano presi in considerazione da Apple per decretare i vincitori. Alla base sembra esserci una forte componente del numero di download e della potenziale crescita degli stessi.

Cosa ve ne pare? Contenti dei vincitori?