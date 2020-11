Se cercate in rete tra i migliori servizi VPN è quasi sicuro che vi apparirà NordVPN tra i suggerimenti. Si tratta di un servizio VPN usato dai privati ma anche da tante aziende. Affidabile e completo.

Su TrustPilot vedrete che ha 5 stelle, inoltre in molte recensioni come quelle di CNET e PC Mag ha pieni voti. Il servizio, infatti, ha ben 3.521 server in 61 nazioni diverse. Questo consente di godere della massima velocità e stabilità.

Per chi non sapesse cosa sia una VPN, è in pratica un servizio che consente di mascherare la vostra connessione e fa da filtro. I server dei siti che visiterete non potranno rintracciarvi e potrete anche simulare di essere all’estero. Utile per quei siti con contenuti geobloccati.

A tal proposito vi segnalo questa promozione che durerà fino a lunedì 30 novembre, per il Cyber Monday. Potrete comprare 2 anni di abbonamento a 89 $, ma usando il codice BFSAVE40 avrete il 40% di sconto, quindi pagherete 53 $ (circa 45 €). L’abbonamento vale su 6 dispositivi.

Lo stesso codice potrete usarlo se vi interessa l’abbonamento annuale. In questo caso pagherete 41 $ (circa 35 €) invece di 69 $.