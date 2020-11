La scatola Stolp

Ci dovrebbero essere delle regole ferree in casa. Una di questa dovrebbe essere “non si usa lo smartphone quando si è a tavola”. A casa mia non si usa neanche la TV a tavola. In quei pochi minuti che si passa insieme vale la pena scambiare due chiacchiere e staccare dagli schermi.

Per evitare tentazioni si potrebbe usare Stolp. Questa scatola isola il segnale degli smartphone che si inseriscono al loro interno. In questo modo non arrivano neanche notifiche, suoni o altri elementi che potrebbero attivare quel campanello nella testa che spinge la persona a controllare lo schermo.

Stolp consente di inserire al suo interno fino a 6 smartphone. Usa lo stesso principio della gabbia di Faraday. Si usa un materiale conduttore, in questo caso all’alluminio, per isolare i campi elettromagnetici esterni. All’interno non filtra nessun segnale radio, dalla rete cellulare fino al WiFi.

Per funzionare non ha bisogno di corrente. Può essere utile posizionandolo al centro della tavola e chiedendo ai commensali di inserire il loro telefono nella scatola. C’è un foro laterale per inserire un cavo di ricarica, qualora il telefono avesse bisogno di essere ricaricato.

Lo Stolp sarà in vendita all’inizio del prossimo anno. Il prezzo di vendita è di 49,95 €. Lo si trova nel sito ufficiale.