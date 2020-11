La lampada LoomyLoomy

Capita di svegliarsi durante la note. Se si dorme nel buio assoluto si ha difficoltà nel trovare punti di riferimento, quindi a volte si usa una luce notturna, molto fioca, che consente di avere un minimo di illuminazione durante la notte.

Il modello LoomyLoomy ha alcune caratteristiche interessanti. Il suo sistema riprende un’immagine colorata che viene riprodotta dallo schermo dello smartphone. Questa può essere letta durante la notte.

Per esempio l’immagine si colora gradualmente in base alle ore di sonno come abbiamo impostato. In questo modo se apriamo gli occhi durante la notte sappiamo all’instante quanto altro tempo abbiamo prima che la sveglia suoni.

L’app può essere usata anche per gestire Siri, oppure per creare scenari in grado di conciliare il sonno, con suoni e luci dedicate. Per disattivare la sveglia bisognerà sfilare lo smartphone dalla base.

Certo sapere che il proprio smartphone avrà lo schermo acceso per tutta la notte non è il massimo, anche se la batteria sarà sotto carica costantemente per alimentarlo. Questo inciderà sicuramente sul numero dei cicli della batteria.

La base ricarica fino a 10 watt e funziona con custodie fino a 3 millimetri di spessore. La luce LED interna è da 110 lumen. Integra il bluetooth per conversare con l’app dello smartphone.

Se vi interessa il progetto del LoomyLoomy è su Kickstarter. Per 119 € dovreste ricevere un’unità a partire da agosto del 2021.