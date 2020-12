Il robot Ebo Catpal per i gatti

In questo periodo di smart working forzato è meno frequente, ma potremmo dover passare fuori casa molte ore. Quindi chi tiene compagnia al gatto di casa? Per non sentirsi in colpa c’è un compagno di avventure, ma robotico.

Ebo Catpal è un robot disegnato proprio per intrattenere i felini domestici. Il suo design ha vinto anche un premio RedDot 2020. Il dispositivo, infatti, rotola e può raddrizzarsi anche se colpito dalle zampe del gatto.

Una videocamera full HD integrata ci consente di sapere cosa accade a casa, ma soprattutto interagire con il gatto da remoto. Potremmo vederlo e parlarci. Il joystick virtuale ci permette di spostare il robot per interagire con il felino.

Ebo Catpal può rotolare, girare su stesso, ma anche riprodurre un raggio laser per giocare con il gatto. Inoltre il suo design può essere modificato con degli accessori. Possiamo montare una piuma in cima o altro.

Il tutto si gestisce con un’app per smartphone. Mediante un collare da far indossare al gatto, possiamo anche avere delle informazioni come i passi effettuati, i minuti di gioco e così via.

L’Ebo Catpal si può acquistare nel sito ufficiale per 208 €.