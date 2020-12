Ecco i passaggi da seguire per usare il proprio codice

L’idea della lotteria degli scontrini in Italia nacque nel 2017, con all’epoca il governo Gentiloni. Di base si voleva replicare il successo registrato in Portogallo, dove questa possibilità di vincita aveva aiutato a combattere l’evasione. Dopo una serie di slittamenti, da oggi si può generare il proprio codice per partecipare.

Ufficialmente la lotteria inizierà il 1° gennaio, in quanto l’articolo 141 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, ha fatto slittare la data ancora una volta. Per ottenere il vostro codice basta andare nel sito ufficiale, inserire il vostro codice fiscale e scaricare l’immagine con il codice a barre.

Il codice può essere salvato nello smartphone o stampato. Dal prossimo anno il negoziante, munito di registratore di cassa telematico, deve leggere il codice a barre del cliente prima di emettere lo scontrino. Questo in pratica genera gratuitamente dei biglietti utili per concorrere ai premi.

Ogni euro speso, fino a 1.000 € per ogni transazione, dà diritto a 1 codice. Quindi se spendete 400 € avrete 400 possibilità di vincita. Valgono inoltre solo gli acquisti effettuati fisicamente. Non valgono i negozi online. Non importa se pagate in contanti o con le carte.

Ma cosa si vince?

7 premi settimanali da 5.000 € ciascuno

15 premi settimanali “zerocontanti” per chi paga con le carte da 25.000 € ciascuno

15 premi settimanali per i negozianti da 5.000 € ciascuno

3 premi mensili da 30.000 € ciascuno

10 premi mensili “zerocontanti” per chi paga con le carte da 100.000 € ciascuno

10 premi mensili da 20.000 € per i negozianti

1 premio annuale da 1 milione di €

1 premio annuale “zerocontanti” da 5 milioni di € per chi paga con le carte

1 premio annuale da 1 milione di € per i negozianti

Le estrazioni settimanali saranno svolte ogni giovedì. Quelle mensili con il seguente calendario:

giovedì 11 febbraio

giovedì 11 marzo

giovedì 8 aprile

giovedì 13 maggio

giovedì 10 giugno

giovedì 8 luglio

giovedì 12 agosto

giovedì 9 settembre

giovedì 14 ottobre

giovedì 11 novembre

giovedì 9 dicembre

L’estrazione del premio annuale avverrà agli inizi del 2022.

Il premio sarà pagato dall’Agenzia delle Entrate che contatterà direttamente il titolare del codice fiscale dal quale è stato generato il codice. Chi riceverà la comunicazione, via PEC o raccomandata, avrà 90 giorni di tempo per comunicare il proprio IBAN sul quale ricevere il bonifico.

Non sarà necessario conservare gli scontrini fisici. Questi saranno registrati telematicamente dall’esercente. A breve nel sito dell’iniziativa sarà disponibile l’area personale in cui poter trovare gli scontrini e il numero dei codici ottenuti.