Qualche giorno fa vi ho parlato della Lotteria degli Scontrini e come funziona. Come si genera il codice personale, i premi in palio, il calendario delle estrazioni e tutto il resto. Oggi voglio spiegarvi come semplificare l’avere sempre con se il codice a barre da mostrare al negoziante.

Quando generate il codice nel portale, infatti, questi può essere salvato come un’immagine PNG. Quindi potrete decidere se stampare quel file, salvarlo tra le immagini del telefono oppure conservarlo nell’app File. In realtà potreste anche inserirlo nell’app Wallet di iOS. Come si fa?

Teoricamente potreste importare il codice a barre direttamente dall’app. Ma l’opzione non funziona bene. Bisogna prima passare da un’app di terzi come Pass2U Wallet. Quindi fate come segue: una volta installata l’app, che è gratuita, seguite questi passaggi:

Aprite Pass2U Wallet e sul pulsante + in basso a destra Scegliete “Scan the barcode on the card” Inquadrate il codice a barre generato nella piattaforma della Lotteria degli Scontrini A “Add to Pass2U Wallet” premete su OK Scegliete “Store Card” Scaricate questa immagine e salvatela nel rullino

Premete sull’immagine in Pass2U Wallet. Ve lo indico con una freccia

Scegliete “Choose a Photo” e selezionate l’immagine scaricata al punto 6 Premete su Done in basso a destra Premete su Done in alto a destra Premete su Aggiungi

Ora se andate nell’app Wallet di iOS troverete la card con il codice a barre della Lotteria degli Scontrini. Vi basterà mostrarlo al negoziante dal prossimo anno. In questo modo vi saranno assegnati i biglietti di partecipazione a ogni acquisto.