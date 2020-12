iPhone 11

Avete un iPhone 11? Se vi state disperando perché lo schermo funziona male, risponde non correttamente ai comandi touch, arrivano buone notizie per voi. Apple ha attivato un programma di richiamo.

La società di Cupertino ha deciso di sostituire tutti gli schermi degli iPhone 11 difettosi. Per rientrare nel programma di richiamo bisogna sapere che si tratta delle unità prodotte tra novembre 2019 e maggio 2020.

Per sapere se il vostro iPhone 11 rientra nel programma di richiamo basta andare nella pagina ufficiale, dove si trova un campo da compilare con il numero seriale del proprio dispositivo. Il sistema vi dirà se si tratta di un’unità che rientra in quella finestra di tempo.

Per chiedere la riparazione bisogna recarsi presso un Apple Store, un centro di riparazione autorizzato o contattare Apple attraverso la pagina di supporto per richiedere una sostituzione via posta.