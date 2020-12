Satechi USB-C Magnetic Wireless Charging Cable

Chiamarlo MagSafe sarebbe strutturalmente sbagliato. Il nuovo USB-C Magnetic Wireless Charging Cable non usa il sistema MagSafe in senso stretto, ma il comune sistema Qi per la carica a induzione.

Dov’è la differenza? La differenza è nella potenza di ricarica. Questo nuovo accessorio ricarica a una potenza massima di 7,5 watt, mentre il MagSafe arriva a 15 watt. Ma abbiamo altri tipi di vantaggi.

Il primo è che questo cavo è lungo 1,5 metri invece di 1 metro come il cavo di Apple. Inoltre è disponibile un adesivo magnetico creato ad hoc per gli iPhone precedenti all’iPhone 12, in modo da attaccare il connettore magnetico come nell’ultima generazione.

Per usarlo bisogna avere un caricabatterie da 18 watt. L’uscita del cavo è USB-C. Il prezzo è più basso del MagSafe. Se per il cavo di Apple bisogna spendere 45 €, per quello di Satechi servono 29,99 $ a cui bisogna aggiungere 9,99 $ se serve anche l’adesivo magnetico. Le spedizioni partiranno dal 17 dicembre.