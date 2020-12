I quadri di Retro Patents

Premetto che questo NON è un post sponsorizzato. Di solito quando si vede proporre dei regali di Natale si crede che vi sia una qualche regia. In questo caso ho trovato questi quadri per caso in rete e li ho trovati molto interessanti.

Questa azienda dell’Illinois ha avuto una bella idea: prendere le immagini prese dai brevetti di Apple, relativa ai prodotti iconici, e trasformarli in quadri.

I nerd, gli amanti dei prodotti Apple, coloro che amano il design industriale li troveranno belli da appendere e avere in casa. Nel catalogo troviamo il brevetto dell’iPhone, del Macintosh, dell’iPod e così via, ma anche dispositivi non collegati con Apple, come il lettore di floppy disk, il mouse, l’ebook reader e così via.

Ogni quadro di Retro Patents misura 30,5 x 45,5 centimetri. Si possono scegliere con lo sfondo bianco o nero. Il prezzo di ogni quadro è di 29,99 dollari.