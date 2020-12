Ulanzi ST-09

Gli iPhone, soprattutto con l’ultima generazione, sono degli ottimi strumenti per registrare video. Riescono a registrare nel formato Dolby Vision in 4K fino a 60 fps, oltre a garantire una buona luminosità anche in presenza di poca luce.

Molti usano la fotocamera posteriore per gli scatti di qualità maggiore. Questo perché gli iPhone forniscono fino a 3 fotocamere utili anche per la funzione Ritratto. Quindi quando bisogna registrare un video a se stessi, magari da caricare su YouTube o altre piattaforme, si sceglie di usare il dorso dello smartphone.

Così facendo non si vede ciò che l’iPhone inquadra. Una soluzione prevede l’uso dell’Apple Watch. Nello smartwatch della Mela, infatti, c’è la funzione Fotocamera che consente di vedere in tempo reale ciò che l’iPhone inquadra.

Pensata per i selfie a distanza, trasformando l’Apple Watch in un telecomando avanzato, la funzione Fotocamera può essere usata per l’accessorio Ulanzi ST-09. Si tratta di un elemento da avvitare ai classici bastoni per i selfie.

A differenza dei modelli classici, l’Ulanzi ST-09 possiede un elemento per incastrare l’Apple Watch e usarlo come mirino dell’iPhone. In questo modo mentre ci effettua la registrazione video si riesce a vedere ciò che l’iPhone visualizza dall’altra parte dello schermo.

Disegnato per l’Apple Watch da 44 mm, l’accessorio presenta anche una Cold Shoe per integrare accessori esterni come un microfono. Grande 4,5 x 8,3 cm, pesa 54 grammi. Si acquista nel sito di Ulanzi per 19,95 dollari.