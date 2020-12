L’app Time Lines

Siamo sempre di più persone che interagiscono da remoto. Chiamiamo i parenti sparsi per il mondo, telefoniamo al partner quando è in viaggio di lavoro, abbiamo colleghi con uffici a Singapore, New York e Sydney. In questa gestione di chiamate e meeting c’è sempre un fattore comune: l’orario.

Ogni spicchio di Terra è influenzata da un fuso orario diverso. Elemento collegato al fatto che la Terra gira su se stessa oltre che attorno al Sole. Per questo motivo potrebbe essere utile sapere che ore sono presso un determinata città.

L’app Time Lines consente di avere queste informazioni in un colpo d’occhio. Si possono associare dei nomi a delle città creando una lista di amici e colleghi. In un istante si riceve l’informazione necessaria grazie alla rappresentazione stilizzata di una linea temporale.

Il punto indicato sulla linea mostra l’ora attuale nella città collegata al nome. La piccola collinetta indica l’alba e il tramonto. Così possiamo sapere se chi dovremmo contattare è attualmente nella fase notturna o diurna della sua giornata.

Sulla prima riga troviamo l’orario nella città in cui ci troviamo. Se spostiamo il puntino sulla linea del tempo vedremo in tempo reale come cambia l’orario nelle altre città. Per esempio spostando il puntino sulle 19:00 in Italia vedremo che a Cupertino saranno le 10:00.

Time Lines è un’app semplice, ma nello stesso tempo molto utile. Pesa 1,5 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. Funziona negli iPhone e iPad.