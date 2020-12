Il modello Jobs 1ST di Caviar

Il business model di Caviar è costruire scocche di lusso per dispositivi elettronici. In pratica l’azienda russa acquista delle unità dei prodotti, le smonta e le ricompone all’interno di scocche costruite in oro, diamanti e altri materiali preziosi.

Il modello Jobs 1ST è molto particolare. Non tanto per i materiali utilizzati nella costruzione, è titanio temperato (materiale che costa quanto l’argento), ma per la presenza di un elemento.

Si tratta di un frammento di un dolcevita appartenuto a Steve Jobs. In pratica questo iPhone 12 Pro modificato contiene una vera e propria reliquia. Questa è incastonata nel logo presente sul retro. Non si sa se sia utilizzabile per chiedere grazie o fare dei voti al santo.

Caviar integra nella confezione un certificato di autenticità. Pare che il dolcevita sia stato acquistato da un assistente di Jobs ed è un indumento che Steve indossava nel 1991, quando era ancora in NeXT.

Sul retro troviamo anche la replica della firma di Steve Jobs che, ovviamente, non ha firmato il telefono. La società ne produrrà poche unità perché prima o poi la stoffa terminerà.

Se vi interessa potrete averlo per circa 7.000 dollari.