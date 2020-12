Enzo Santagata – Country Manager Italy presso DQ&A – Incubeta e docente del prossimo GoWebinar di GoDaddy

Il digitale offre numerosi vantaggi alle aziende. Sono tante le realtà italiane che hanno saputo usare i canali web per attirare clienti, attivare relazioni, vendere e aumentare il grado di fedeltà al brand. Grazie a internet riusciamo a raggiungere persone prima impossibili da raggiungere, tra l’altro con un grado di precisione elevato.

Ma come misurare il successo di un’iniziativa online? Come sapere di integrare bene questi strumenti? Tutto passa dalle KPI (Key Performance Indicator) e il monitoraggio delle stesse. E come si fa?

Per impararlo basta seguire il prossimo webinar organizzato da GoDaddy. Un’iniziativa battezzata come GoWebinar. Il titolo è “Misurare il successo online: definire obiettivi, KPI e monitorare i risultati” ed è tenuto da Enzo Santagata, Country Manager Italy presso DQ&A – Incubeta.

L’evento si terrà in streaming nella pagina Facebook di GoDaddy alle ore 14:00 del 16 dicembre. La partecipazione è gratuita. Sarà un’occasione per interagire con Enzo Santagata e fare networking.

La misurazione e l’analisi dei dati non possono più essere una scelta. Capire come gli utenti interagiscono con i nostri siti o con le nostre app, è il primo passo per individuare le aree di miglioramento e fornire esperienze sempre migliori ai nostri clienti. Enzo Santagata

Se vi interessa l’argomento non perdete questa opportunità per imparare e confrontarvi sull’analisi delle KPI per il business online.

L’iniziativa è promossa da GoDaddy, nota azienda italiana di servizi online. L’azienda serve oltre 20 milioni di clienti nel mondo e ha in gestione oltre 80 milioni di domini.