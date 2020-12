L’attività sportiva è fondamentale se vogliamo preservare la nostra salute. Fortunatamente le app e i dispositivi elettronici ci aiutano molto in merito. Ci motivano in vario modo. Per esempio tracciando i progressi quotidianamente. Questo ci spinge a fare sempre di meglio.

L’app Fitness Totals fa proprio questo. Offre una serie di widget per iOS 14, al fine di avere i dati sulle performance sott’occhio. Sono tanti i valori che si sincronizzano con l’app Salute.

Si possono avere dei widget per passi, calorie, attività fisica, sessioni di running, nuovo e così via. I widget si possono personalizzare per mostrare l’attività odierna, quella della settimana, del mese o dell’anno. Si possono anche personalizzare i colori.

Fitness Totals non colleziona i dati degli utenti. Pesa 7,8 MB e si scarica per 3,49 € dall’App Store.