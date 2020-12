La tutela della privacy è uno dei cavalli di battaglia di Apple. Anche se i complottisti e gli scettici non credono alla società quando assicura che non traffica con i loro dati, a differenza di altre aziende come Google e Facebook, Apple tiene a fare le cose a regola d’arte.

Di recente la società ha mandato una email di scuse per un bug sorto durante uno studio sulla salute. Questi prende il nome “Apple Hearing Study” ed è stato condotto con la l’University of Michigan School of Public Health. L’obiettivo è comprendere se ci sono correlazioni tra inquinamento acustico e problemi cardiaci.

Quindi la società ha raccolto, con il permesso dei partecipanti, informazioni come il livello acustico dell’ambiente circostante e i battiti cardiaci. Lo ha fatto promettendo di non raccogliere i dati storici delle rilevazioni. Purtroppo un bug, poi risolto in seguito, ha raccolto le informazioni per circa 30 giorni. Per questo motivo la società ha mandato una email di scuse ai partecipanti:

Grazie per la tua partecipazione all’Apple Hearing Study. Quando ti sei iscritto allo studio, hai fornito il consenso a raccogliere determinati tipi di dati relativi a livello di suono delle cuffie, livello di rumore ambientale, frequenza cardiaca e allenamento durante il processo di iscrizione. Questi dati vengono raccolti per aiutare i ricercatori, elencati nel modulo di consenso, a comprendere il legame tra l’esposizione al suono a lungo termine e il suo impatto sulla salute dell’udito.

Di recente abbiamo appreso che a causa di un bug, dopo l’iscrizione allo studio, l’Apple Hearing Study ha raccolto involontariamente fino a 30 giorni di dati storici per questi tipi di dati autorizzati. Lo studio ha raccolto dati solo dopo che è stato ottenuto il tuo consenso. Tuttavia, il modulo di consenso allo studio non afferma che verranno raccolti dati storici.

Il bug è stato ora risolto con un aggiornamento dell’app di studio e i dati storici ricevuti fino a oggi sono stati eliminati. Rimaniamo impegnati per la tua privacy e continueremo a monitorare ed eliminare eventuali dati storici aggiuntivi se ricevuti fino a quando non aggiorni la tua ricerca Apple app. Aggiorna la tua app Apple Research all’ultima versione qui, per ricevere la correzione.

In nessun momento Apple ha avuto accesso alle informazioni raccolte dall’app Apple Research che potrebbero identificarti direttamente. Si prega di fare riferimento al modulo di consenso informato dello studio per ulteriori dettagli sui dati che vengono raccolti, su come vengono archiviati i dati e con chi potrebbero essere condivisi ai fini dello studio.

Quindi nessun abuso o perdita di informazioni sensibili. Solo un appunto per chiedere scusa agli utenti e mantenere integra la promessa di proteggere la privacy al meglio.