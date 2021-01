Viviamo in un momento storico di eccezionale importanza. Abbiamo visto due Papi nello stesso momento, la nascita dei voli spaziali privati, la nascita delle auto elettriche a guida autonoma, diverse guerre, una pandemia, la scomparsa di molti cari, la nascita di una moneta unica, la rinascita asiatica, l’affermazione della domotica e molto altro.

Tutti avvenimenti che fanno parte della nostra vita. Alcuni ci hanno fatto felici, altri ci hanno fatto soffrire. Nella religione buddhista esistono quattro verità per la sofferenza e una di questa riguarda la non permanenza. Il fatto che tutto si modifica, cambia, che noi lo vogliamo oppure no.

In questo 2021, quindi, vi auguro di imparare e fare vostro il concetto della non permanenza, perché potrebbero accadere cose molto belle o cose brutte come nel 2020, ma sta di fatto che nulla resta per sempre. Tutto si modifica, scorre, cambia.

Quindi in questo anno quando arriveranno i momenti belli sappiateli apprezzare in quel preciso momento, nella loro espressione più ampia senza riservarvi parte del gioire ad altri momenti o limitandovi a osservare.

Se capiteranno cose brutte sappiate che sono destinate a passare. Non resteranno per sempre quindi non incupitevi. Consideratele solo momenti di passaggio della vita.

Perché nel bene o nel male la cosa che conta è vivere ed essere padroni del proprio destino. Buon 2021 a tutti!