Max Stand

Per quanto siano criticate per il loro costo, le AirPods Max sono cuffie iconiche e per un target ben preciso del mercato avranno anche molto appeal.

Stanno nascendo, quindi, i primi accessori per questo modello. Accessori come uno stand per tenerlo su un mobile o sulla scrivania.

Il Max Stand, infatti, aiuta a tenere le AirPods Max in bella mostra. Perché oltre a essere delle cuffie per ascoltare la musica, sono anche un bell’oggetto di design, quindi è carino anche come soprammobile.

Il dispositivo può essere usato anche per ricaricare le cuffie. Per farlo bisogna inserire un piccolo connettore magnetico nella porta Lightning delle Max. Questi andrà ad attivare la carica a induzione quando appoggiamo le cuffie nello stand.

Disponibile in 5 colorazioni diverse, in modo da associarsi ai vari colori delle AirPods Max, nasce come progetto su Kickstarter.

Per 69 € si riceverà un’unità a partire da marzo 2021 se saranno raggiunti gli obiettivi di raccolta per far partire il progetto.