Le AirPods Pro commemorative per il Capodanno cinese hanno un bue sulla custodia

Il prossimo 12 febbraio inizia uno dei periodi di festa nell’area asiatica. Nello specifico inizia il Capodanno cinese. Dopo l’anno del topo nel 2020, non di certo considerabile fortunato, nel 2021 inizierà l’anno del bue, detto anche del bufalo.

Si tratta di un segno collegato al duro lavoro e alla forza. Oltre che alla logica e al pensare. Quindi teoricamente il 2021 dovrebbe essere un anno dove si ragiona e si lavora sodo. Probabilmente per recuperare terreno dai nefasti eventi del 2020.

Per festeggiare questa ricorrenza, considerando che la Cina è una nazione molto cara ad Apple, è stato realizzato un modello di AirPods Pro commemorativo. Questo modello la figura del bue stilizzata sulla custodia. Un’immagine realizzata ad hoc da Apple e ispirata all’emoji della mucca.

Purtroppo questa versione sarà in vendita solo in Cina nel periodo del Capodanno. Il prezzo è di 1.999 yuan (circa 250 €). Per averla e collezionarla bisognerà trovare qualcuno che in Cina la compri e la spedisca.

Le caratteristiche tecniche delle AirPods Pro restano invariate rispetto a tutti gli altri modelli.