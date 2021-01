Anno nuovo ciclo nuovo. Il 2021 parte con l’App Store Small Business Program per gli sviluppatori che l’hanno chiesto. Vale a dire il calo al 15% per le commissioni di vendita di app e abbonamenti nell’App Store. Possibilità data per chi non ha fatturato più di 1 milione di $ nel 2020. A tal proposito la società ufficializza un po’ di dati.

Dal 2008 a oggi, vale a dire dall’inaugurazione dell’App Store, il negozio di app ha generato 200 miliardi di $ di fatturato. Nel 2020 tra le app di maggior successo in termini di download ci sono Zoom per i meeting e Disney+ per i contenuti video. Ottimi anche i giochi Among Us e Roblox.

Nel periodo natalizio sono stati spesi ben 1,8 miliardi di $ nell’App Store tra prodotti digitali e servizi. La maggior parte per i videogame. Il record è stato registrato 1 gennaio 2021 con 540 milioni di dollari.

Per Apple Music abbiamo 70 milioni di brani nel catalogo con 25.000 episodi in streaming per le radio integrate. Molte di queste registrate da remoto usando Face Time con artisti come Mariah Carey, Justin Bieber, Lady Gaga e Taylor Swift. La società non ha comunicato quanti abbonati sono iscritti al servizio musicale.

Crescita anche per Apple TV+. Il servizio è ora accessibile su oltre 1 miliardo di dispositivi in 100 nazioni diverse, grazie anche all’integrazione in smart TV e dispositivi come il Roku o l’Amazon Fire TV.

In totale il servizio ha collezionato già 159 nomination a diversi premi e vinto 45 statuette, tra cui il Primetime Emmy Award, Daytime Emmy Awards, SAG Award, NAACP Image Award, Peabody Award, Critics Choice Award, Critics Choice Documentary Awards, Los Angeles Film Critics Association Award, Cinema Eye Award e Kidscreen Awards.

Apple News+ cresce anche se lentamente e inoltre c’è il nuovo nato Fitness+ per l’attività fisica in casa. Apple Arcade ha raggiunto quota 140 giochi in catalogo, ottenendo diversi premi nel settore.

Apple Pay è disponibile nel 90% dei negozi americani, l’85% dei negozi inglesi e il 99% dei negozi australiani.