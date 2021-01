Utilizzo la Magic Keyboard dell’iPad Pro con molta soddisfazione in mobilità. Protegge il tablet e fornisce uno stand e una tastiera valida. Ma se si lavora molto da casa? L’iPad Pro ha una porta USB-C, quindi può essere collegato facilmente a uno schermo esterno.

A tal proposito Kensington ha presentato lo StudioDock durante il CES 2021 di Las Vegas. Si tratta di uno stand per iPad Pro 2018/20 e iPad Air 2020 con alcune proprietà. Oltre a fornire un rialzo per il tablet orientabile, integra una base per la carica a induzione a 18 watt (7,5 watt + 5 watt). In questo modo mentre lo usiamo possiamo ricaricare l’iPhone e le AirPods.

Inoltre sul retro troviamo un hub per collegare vari accessori. Nello specifico abbiamo:

Una porta Ethernet

Un ingresso per schede SD

1 porta USB-C

3 porte USB-A

1 jack per le cuffie

1 porta HDMI 2.0

Al momento non conosciamo il prezzo e la disponibilità dell’accessorio. Lasciando la propria email si potrà ricevere un messaggio quando diventerà disponibile.