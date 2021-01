Apple Developer Academy Detroit

È stato creato un bel po’ di hype nella giornata di ieri, quando durante un’intervista alla CBS fu annunciato l’arrivo di una novità da Apple per la giornata di oggi. Molti hanno pensato alla conversione dei 271 Apple Store in centri vaccinali, ma in realtà la natura delle novità è ben altra.

La società lancerà a breve altri progetti con il fondo Racial Equity and Justice Initiative da 100 milioni di $. Un fondo presentato nel giugno dello scorso anno, dopo il caso dell’assassinio di George Floyd a opera della polizia.

La società aprirà un’Apple Developer Academy a Detroit, ex capitale mondiale delle auto, colpita duramente durante la crisi del 2008. L’Academy aprirà nel Propel Center in collaborazione con HBCU (Historically Black Colleges and Universities).

Quindi l’Academy fornirà della formazione per aiutare le comunità di colore a entrare nel settore delle app e iniziare attività imprenditoriali. L’apporto di Apple sarà di 25 milioni di dollari per il supporto del centro di formazione. La società fornitura anche 100 borse di studio al Thurgood Marshall College Fund.

Si tratta della prima Apple Developer Academy negli Stati Uniti. La quarta nel mondo. La società ha una ADA in Italia (Napoli), una in Indonesia e una in Brasile.