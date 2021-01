Gymnotize Pro Palestra Muscoli

Anche se al momento sono chiuse per l’emergenza, le palestre restano un luogo essenziale per l’esercizio fisico e rinforzare i muscoli. Ognuna offre servizi diversi, per esempio in alcune i clienti si organizzano in autonomia con la scheda degli esercizi, in altre la forniscono la struttura stessa e in altre ancora le realizzano i personal trainer.

La cosa importante è che una volta ottenuto l’elenco di esercizi si curi la tecnica. Bisogna rispettare la corretta esecuzione dell’esercizio altrimenti si rischia di ottenere pochi risultati o, peggio, farsi del male.

Ma come essere sicuri di come eseguire gli esercizi correttamente? Esiste un’app. Gymnotize Pro Palestra Muscoli contiene moltissimi esercizi in 3D, osservabili anche con la realtà aumentata.

Quindi per ogni esercizio è possibile studiare l’esecuzione da varie angolazioni, effettuare lo zoom e verificare come muovere il corpo. Basta vedere come li esegue il protagonista della ricostruzione 3D.

Oltre a questo l’app permette di creare schede di allenamento, comprendere concetti come HIT e HST, inserire i dati corporei e molto altro.

Gymnotize pesa 148,1 MB e si scarica per 5,99 € dall’App Store. Con gli acquisti In App si possono comprare workout o personalizzazioni per le macchine.