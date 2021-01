Apple Watch edizione limitata Black Unity Collection

Apple ha deciso di festeggiare il Black History Month: il mese dedicato alle persone nere e alla loro cultura. A tal proposito ci saranno una serie di attività per dare risalto a questi contenuti.

Sull’App Store, nei podcast, in Apple Music e così via ci saranno dei post dedicati alla voce dei neri, come la musica jazz e R&B. Ma anche storie di persone che hanno espresso la loro appartenenza con creatività.

La società ha realizzato anche un Apple Watch in edizione limitata per la serie Black Unity Collection. Si tratta di un Apple Watch in alluminio a cui è stato aggiunto un cinturino commemorativo in rosso, nero e verde. I colori dell’Africa.

Il cinturino si può acquistare anche singolarmente, senza dover comprare l’orologio. Nella clip interna, quella che serve a chiudere il cinturino, ci sono le parole “Truth. Power. Solidarity.” Impresse con il laser.

Inoltre con watchOS 7.3 c’è la nuova watchface Unity. Si tratta di un quadrante con grossi numeri digitali che riprendono i colori del cinturino. Durante la giornata le forme nel quadrante cambiano da sole, rendendo la lettura diversa durante la giornata dal punto di vista grafico.

Per usare la watchface Unity non serve avere il cinturino abbinato. Il quadrante è disponibile per tutti coloro che hanno installato l’ultima versione del sistema operativo per Apple Watch.

Inoltre per i possessori dello smartwatch di Apple c’è l’Unity Activity Challenge. Si tratta di una sfida che consente di ottenere una spilla speciale se si chiude l’anello del movimento per 7 giorni di fila.