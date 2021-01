Alcuni screenshot dall’app Calendar Timeline

Se avete dei dispositivi elettronici con voi, come uno smartwatch o uno smartphone, dimenticare gli impegni è in pratica una scusa improponibile. Ormai tutti questi dispositivi hanno app native o di terzi in grado di gestire tutti gli appuntamenti.

Per esempio se averte un Apple Watch potrete gestire facilmente gli impegni mediante una singola complication. L’app in questione si chiama Calendar Timeline e funziona mediante una big graph complication.

Questa è disponibile solo con i modelli di Apple Watch dalla serie 4 a salire. In pratica quelli con lo schermo con gli angoli arrotondati.

L’app mostra delle barre su una linea temporale, indicando l’inizio e la fine degli appuntamenti in agenda. In questo modo potremo vedere a colpo d’occhio cosa dobbiamo fare nell’immediato o durante la giornata.

È possibile anche personalizzare la linea temporale e mostrare le ultime 4 ore, metà giornata, oppure solo gli impegni attuali. I calendari attivabili sono gli stessi di quelli presenti nell’iPhone. Al momento non c’è supporto per i calendari di Exchange.

L’app Calendar Timeline è un’app disponibile direttamente nell’App Store per Apple Watch. Pesa 1,4 MB e si scarica per 2,29 €. Non richiede abbonamenti o altri acquisti.