La Elago T4 è una custodia per Apple TV

Il design della Apple TV è molto gradevole. È piccola, nera, con le linee pulite. In alcuni arredamenti si fonde bene con il comparto multimediale del salotto. Se però a voi non piace c’è un’alternativa.

Elago ha creato una sorta di custodia per Apple TV. Potremmo definirla meglio come una skin. In pratica il dispositivo di Apple si inserisce nel modello T4 coprendolo completamente resta scoperto solo la parte posteriore per consentire l’uso dei cavi.

Il risultato è una sorta di mini finta console, in stile Nintendo, ideale per gli ambienti geek o le stanze dei ragazzi. Il prezzo dell’Elago T4 per Apple TV è di 24,99 dollari. Disponibile nel sito della società.

Vi ricordo che la società vende anche il modello Elago R4 per l’Apple Remote: il telecomando per Apple TV, che farà sembrare questo accessorio un controller per NES. Quindi usando entrambi gli accessori ci sarà una maggiore uniformità con lo stesso stile.