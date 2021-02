iCircuit 3D

Prima dell’avvento dell’informatica di massa il passatempo preferito dei geek era l’elettronica. Ci si dilettava a saldare componenti, creare ponti, collegare transistor e lampadine. In fondo l’Apple I è nato proprio dalle conoscenze di elettronica di Steve Wozniak.

Se amate questa materia o volete avvicinarvi a essa c’è un’app per questo. Si chiama iCircuit 3D e consente di simulare numerosi circuiti senza dover interagire fisicamente con essi, con molto risparmio in termini di materiali.

L’app integra più di 150 componenti e 1000 board, per poter interagire con molte configurazioni. Potrete per esempio usare la sandbox di Arduino per testare le interazioni.

Troverete LED, motori DC, speaker, cavi, diodi, transistor, batterie di varie dimensioni, switch e molto altro. Tutto in 3D e pronto per essere collegato e testato.

iCircuit 3D pesa 171,4 MB e si scarica per 16,99 € dall’App Store. Non richiede acquisti In App e abbonamenti.