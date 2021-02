Markup per iOS

Probabilmente tutti gli studenti usano il metodo di sottolineare i punti essenziali nel libro e studiare da essi. L’app Markup per iOS fa proprio questo. Integra un’intelligenza artificiale che consente di individuare automaticamente i punti salienti nei PDF e li trasforma in riassunti.

L’utente può evidenziare il testo manualmente, in vari colori, ottenendo un riassunto finale con tutto il testo evidenziato e studiare da quello. Inoltre l’app fornisce anche tante altre cose, come:

Uno strumento collaborativo per lavorare allo stesso documento tra più persone, in modo da ottimizzare i tempi

L’ascolto del testo in forma vocale. Ideale quando si passeggia e si vuole ascoltare il riassunto

Un plugin per il browser Safari e Chrome per evidenziare le ricerche fatte online e trovarsele nel documento sul quale stiamo studiando

Strumenti per la modifica dei PDF, come la divisione dei file, l’unione dei file, l’applicazione di watermark e molto altro

Il supporto di PDF ed ePub

Salvare il tutto in iCloud Drive, GoogleDrive, Dropbox e altri servizi

Nell’App Store l’app ha 4 stelle su 5. L’abbonamento costa 10,99 € al mese o 59,99 € all’anno, ma vi segnalo una promozione a tempo.

In questa pagina potrete acquistare un abbonamento a vita per 49,99 dollari (circa 42 €), valido su 5 dispositivi. In questo modo non dovrete pagare ogni mese per usare il servizio. L’offerta vale per pochi giorni.