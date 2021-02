Il Flow 2 di Plume Labs

Negli ultimi anni abbiamo compreso quanto sia importante valutare la qualità dell’aria. C’è un forte inquinamento da polveri sottili e chi è soggetto ad allergie e sensibilità all’aria inquinata, come anziani e bambini, potrebbe trovare utile avere uno strumento in grado di valutare la qualità dell’aria.

Il Flow 2 di Plume Labs fa proprio questo. Il sensore è frutto di 5 anni di ricerca e consente di valutare la qualità dell’aria misurando particelle come composti organici volatili (COV) e il particolato (PM1, PM2.5 e PM10).

Il tutto si traccia mediante un’app per iPhone. L’app crea una mappa per indicare i vari livelli di inquinamento trovati mentre ci si sposta per la città.

Il dispositivo, vincitore di alcuni premi come il Red Dot Product Design, funziona con esterni e interni. La batteria consente un’autonomia fino a 72 ore.

Trovate il Flow 2 su Amazon dove è venduto per 199 euro.