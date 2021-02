Yummy Video Downloader

Ci sono vari motivi per i quali le persone potrebbero avere l’esigenza di scaricare dei video da internet. Per esempio i video potrebbero essere eliminati dalle piattaforme, quindi diverrebbero irraggiungibili. Oppure sono video che è comodo avere offline per riprodurli senza internet, magari in mobilità.

Ci sono anche tante altre esigenze: per esempio potrebbe essere comodo scaricare un video e trasformarlo in MP3 per ascoltarlo come un podcast, oppure perché è utile averlo per il montaggio di altri video, come quelli dei meme.

In tutti questi casi serve un’app per scaricare il contenuto. A tal proposito oggi vi segnalo Yummy Video Downloader. Si tratta di un software per macOS che supporta numerose fonti come YouTube, DailyMotivion, Twitch, Veoh e così via.

I file scaricati possono essere anche convertiti in altri formati. L’utilizzo è semplice: si prende il link del video, lo si incolla nell’app e si attende il download.

La licenza costa 14 $, ma in questa pagina potrete ottenerla per 9,99 $ (circa 8 €) con gli aggiornamenti a vita.