Microsoft Lists

Microsoft ha di recente reso disponibile un suo strumento di produttività per gli utenti iOS. Si tratta di Microsoft Lists per la suite Office 365.

Ma a cosa serve? Come dice anche il titolo serve generalmente per creare liste. Per capire il concetto immaginate gli schedari pieni di fogli, dove su ogni foglio vengono riportate delle note. Anziché avere enormi schedari di carta, con Microsoft Lists si potrà avere tutto in tasca.

L’app può essere usata per creare liste di elementi da consultare offline, ma ogni lista si può anche condividere con altre persone. Inoltre si possono generare QR code e aggiungere immagini.

L’app supporta la possibilità di gestire liste a livello aziendale, con supporto alle policies MDM e MAM.

Si può usare Microsoft Lists per tracciare le fasi dei progetti, prendere nota delle proprietà aziendali, tracciare le issue, archiviare i candidati per le posizioni lavorative e molto altro.

Ogni card può essere personalizzata con i campi personalizzati, si possono aggiungere note, foto, scansionare documenti e molto altro. Il tutto con il supporto dei filtri e la possibilità di gestire un grande flusso di dati.

L’app pesa 225,5 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store.