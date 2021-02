Ci sono due notizie importanti che riguardano il mondo di Amazon. La prima è quella dell’uscita del CEO Jeff Bezos. Ora che Amazon è in utile e ha una tabella di marcia consolidata, il suo CEO ha deciso di lasciare le redini a Andy Jassy per dedicarsi alle altre aziende che ha fondato o comprato, come il Washington Post e la società spaziale Blue Origin.

La seconda notizia ci porta in Italia. Amazon ha deciso di investire altri 230 milioni di € nel nostro Paese e aprire due nuovi centri di smistamento. Uno a Spilamberto (Modena) e l’altro vicino Novara. I due centri porteranno l’assunzione di 1.100 persone, che si aggiungeranno alle 8.500 già assunte in precedenza.

