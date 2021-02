Fortunatamente macOS è abbastanza ottimizzato e performante da rendere le operazioni di manutenzione molto limitate. Non c’è bisogno di fare scansioni periodiche, come la deframmentazione, oppure attivare script specifici. Quello che si potrebbe fare è eliminare i file superflui per recuperare spazio sul disco.

File di cache, log di sistema, file momentanei e altro nel tempo possono occupare spazio inutilmente. A tal proposito ci sono tante app che consentono di pulire in pochi minuti. Una di queste è BuhoCleaner.

Quest’app per macOS, nata recentemente, consente di pulire il sistema operativo con una veloce scansione. Visto che è recente è già ottimizzato per Big Sur e per i Mac con SoC M1.

Oltre a pulire il disco da file inutili consente anche di disinstallare le app in modo sicuro, eliminando i file che lasciano in giro, cancellare file grandi, trovare duplicati e così via.

L’app costa 29 $, ma in questa pagina trovate uno sconto del 56% per un periodo limitato, pagando di fatto 12,99 $ (circa 11 €) per una licenza valida su 3 Mac diversi. Essendo una licenza a vita otterrete tutti gli aggiornamenti futuri dell’app.