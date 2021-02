Credo che nel 2020 Apple sia andata in negativo economicamente sul progetto Apple TV+. Il servizio di streaming video della società, basato su contenuti originali, è stato regalato a chi ha comprato un nuovo dispositivo di Apple. Inoltre la scadenza della prova gratuita 2020 è slittata due volte, una a febbraio e l’altra al prossimo luglio.

Quindi molte persone hanno accesso ai contenuti gratuitamente. Una vera fortuna se si vuole guardare serie come The Morning Show, Ted Lasso, Servant e altre.

La società è di sicuro indietro con i rilasci dei contenuti per via dei rallentamenti imposti dalla pandemia, ma questo 2021 vede molte stagioni in arrivo. Ecco cosa vedremo:

26 febbraio: il documentario su Billie Eilish

12 marzo: Cherry con Tom Holland

30 aprile: The Mosquito Coast

7 maggio: 2° stagione di Mythic Quest

Primavera: 2° stagione di Ghostwriter

Primavera: 2° stagione Home Before Dark

Estate: 2° stagione di Central Park

Estate: 2° stagione di Ted Lasso

Estate: 2° stagione di The Morning Show

Estate: 2° stagione di Truth Be Told

Estate: Lisey’s Story basata sul libro di Stephen King

Estate: Mr Corman

Estate: Schmigadoon

Estate: Physical

Autunno: Foundation

Autunno: 2° stagione di See

La società ha anche realizzato un video riassuntivo delle uscite di quest’anno. Ci saranno anche dei film e documentari di cui la società ha comprato i diritti e che arriveranno in corso d’opera.