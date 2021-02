Qual è la vostra app di scansione dei documenti preferita? Di recente la mia attenzione è caduta su Genius Scanner per una ragione ben specifica. Questa startup francese non ha sviluppato un’app basandosi sulle funzioni di base di scansione di iOS, ma ha brevettato un suo algoritmo proprietario. Una tecnologia che offre in licenza alle aziende.

Da qui l’interesse di comprendere la differenza. Perché la scansione di Genius Scanner è diversa dalle altre? Così ho effettuato alcune prove e ho capito subito della differenza. Il loro sistema di riconoscimento dei fogli su un piano è molto più veloce e affidabile.

Per comprendere la differenza ho usato un’altra app, come Scanner Pro, e ho usato Genius Scanner. A parità di superficie, telefono, luce e angolazione la scansione di quest’ultima è stata molto più veloce e accurata. I contorni del foglio sono stati rispettati meglio.

Di recente Genius Scanner si è anche aggiornata alla versione 6 con una riscrittura della tecnologia di scansione. Utilizzando l’intelligenza artificiale riesce a distinguere il foglio sulla superficie, escludendo gli elementi che fanno da contorno. Vi accorgerete della differenza appoggiando il foglio su una superficie bianca.

Di solito le app di scansioni non riescono a distinguere la sagoma del foglio se tutto attorno è dello stesso colore. Genius Scanner invece lo fa.

Inoltre ci sono altre funzioni integrate, di cui alcune accessibili comprando la funzione Pro una tantum con 8,99 €. Parlo del riconoscimento del testo, della creazione di un flusso di azioni dopo la scansione, come il salvataggio automatico in iCloud Drive o altro servizio cloud, l’applicazione di tag ai documenti e molto altro.

Una cosa che vorrei è la riduzione automatica del peso del file PDF e il salvataggio di una cartella dell’app File scelta da me. Operazioni che si possono comunque effettuare, ma manualmente. Non automaticamente.

Trovate Genius Scanner nell’app Store dove si scarica gratuitamente. L’app fornisce anche un servizio cloud proprietario per salvare infiniti documenti e renderli accessibili dal sito web di Genius Scanner. Il servizio cloud dedicato costa 2,99 € al mese o 29,99 € all’anno. L’app pesa 60,3 MB.