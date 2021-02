Il power bank PowerCore Magnetico 5K di Anker con MagSafe

Qualche giorno fa vi ho parlato dei piani di Apple di realizzare una versione dello Smart Battery Case in edizione iPhone 12, vale a dire con supporto alla tecnologia MagSafe. Al momento non sappiamo quando arriverà questa batteria magnetica, se a marzo o più tardi, ma intanto i produttori di accessori si stanno già organizzando per delle alternative.

Anker, per esempio, sta lavorando al lancio del PowerCore Magnetico 5K. Si tratta di una batteria esterna che si attacca magneticamente sul dorso dell’iPhone. Da sottolineare che Anker non cita mai apertamente la tecnologia MagSafe, ma parla di carica wireless magnetica. Questo potrebbe significare che potrebbe funzionare anche con smartphone diversi dall’iPhone 12.

Grande 9,3 x 6,2 x 1,6 centimetri, la batteria ha una capienza di 5000 mAh. Quindi quasi due ricariche di iPhone. La batteria è munita di un sensore contro il surriscaldamento e il sovraccarico. Integra una porta USB-C per la ricarica via cavo.

La pagina su Amazon in italiano è stata aggiunta il 13 febbraio, ma il prodotto non è ancora disponibile. Il prezzo negli USA è di 39,99 $, quindi si aggirerà intorno quel valore anche da noi.