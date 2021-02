Source: Jon Prosser / Front Page Tech

In effetti ha molto senso. Se gli iPhone possono essere colorati, gli iPad Air e Pro anche. Se i MacBook possono essere colorati, anche gli iMac possono esserlo. Jon Prosser ha infatti rumoreggiato l’arrivo degli iMac colorati. O meglio, il ritorno se consideriamo che in passato, come i modelli G3, lo erano già.

Riprendendo la forma del Pro Display XDR, i nuovi iMac avranno linee un po’ più squadrate rispetto a quelli attuali. Tutto sommato linee pulite, in alluminio, ma in qualche senso diversi da quelli attuali.

Un’altra indiscrezione sulla quale Jon si lancia riguarda l’arrivo di un Mac mini Pro. Una sorta di via di mezzo tra un Mac mini e un Mac Pro. Quindi un computer dalle dimensioni ridotte, ma molto potente.

Al momento non sappiamo quale nome Apple userà per il computer. Se Mac mini Pro o Mac Pro mini. Sta di fatto che ci sarà questo Mac come tra l’altro vociferato da Gurman qualche tempo fa.

Cosa ne pensate?