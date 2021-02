MultiDock per macOS

C’è chi lo posiziona in basso di macOS, come me, ma anche chi lo posiziona a destra dello schermo o a sinistra. Chi a scomparsa e chi fisso. Chi grande e chi piccolo. Parliamo del Dock di macOS. Questa riga di app da richiamare velocemente. Un elemento che poi è stato portato anche in iOS e iPadOS.

Ma la domanda è: ve ne basta uno? Se vi piace l’ordine potreste farvi comodo un Dock per le app di fotografia, uno di app per i social network o semplicemente un Dock di app per lavorare e uno per lo svago.

In questo caso vi serve l’app MultiDock per macOS. Si tratta di un’app di terzi che consente di creare infiniti dock e posizionarli dove volete sullo schermo. Non devono essere necessariamente ancorati a qualche parte.

MultiDock supporta anche il tema light e dark. A tal proposito vi segnalo anche un’offerta che ho trovato in questa pagina. La versione per usare MultiDock in due computer con licenza a vita, quindi comprensiva di tutti gli aggiornamenti futuri, la pagate 19,99 $ (circa 17 €) invece di 29,85 €.