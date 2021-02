La nuova sezione Ethics and Compliance sul sito di Apple

Quando compriamo un prodotto di un brand noto non compriamo solo un prodotto. Stiamo anche dimostrando di riconoscerci in ciò che esprime una società.

Voi comprereste un gelato buonissimo in una catena di gelati palesemente razzista? Oppure un paio di scarpe bellissime e comode in una catena che sfrutta apertamente i bambini? Probabilmente no (lo spero).

C’è un’etica da rispettare. Dei principi. Una sorta di norme non scritte a cui attenersi. A tal proposito Apple per trasparenza ha deciso di mettere nero su bianco i suoi valori in una nuova sezione del suo sito.

Si chiama Ethics and Compliance, Etica e Conformità, e integra tutto ciò in cui Apple crede. Nella homepage si legge:

Apple conduce gli affari in modo etico, onesto e nel pieno rispetto della legge. Crediamo che il modo in cui ci comportiamo sia fondamentale per il successo di Apple quanto la realizzazione dei migliori prodotti al mondo. Le nostre politiche di condotta aziendale e conformità sono fondamentali per il modo in cui operiamo e per come mettiamo in pratica i nostri valori ogni giorno.

Non solo buoni propositi, come potrebbe credere qualcuno, ma una serie di linee guida da rispettare e far rispettare.

Per esempio la società indica come intende far rispettare le indicazioni anche per le aziende partner:

Conduciamo valutazioni indipendenti interne e di terze parti dei nostri programmi per assicurarci che siano efficaci. Apportiamo modifiche alle nostre politiche e alla nostra formazione per riflettere le tendenze emergenti. Il Chief Compliance Officer di Apple fornisce aggiornamenti regolari al Comitato per il controllo e le finanze del Consiglio di amministrazione.

Per maggiori informazioni c’è il sito di Apple.