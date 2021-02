L’insegna luminosa vintage di Apple

Era il 2001 quando Apple aprì il primo Apple Store in Virginia, presso il Tysons Corner Center. Prima di allora la società utilizzava i canali di distribuzione di terzi, un po’ come continua a fare oggi anche se in misura minore.

Soprattutto quando era ancora una società giovane, l’utilizzo dei canali distributivi dei negozi di elettronica era fondamentale. Come il Byte Shop: il negozio che ordinò e vendette i primi Apple I.

La targa che andrà all’asta non è dello Byte Shop ma di un altro negozio. Si tratta di un’insegna risalente al 1978, quindi 2 anni dopo la fondazione di Apple.

Grande 1,23 x 1,53 metri, riprende il logo vintage di Apple con i colori dell’arcobaleno. Il brand all’epoca era Apple Computer. Nome che la società cambiò solo nel 2006.

La base d’asta è di 12.000 dollari e si terrà su Nate D.Sanders Auctions.