L’indicazione di riparabilità dei prodotti Apple in Francia

Chi è abbastanza vecchio, tecnologicamente, da ricordarlo, Apple consentiva di cambiare in autonomia alcuni componenti dei suoi computer. Negli iBook, prima che diventassero MacBook, si poteva cambiare la tastiera dei portatili, la scheda di rete, il disco fisso e la memoria RAM in piena autonomia.

A oggi, invece, si può cambiare ben poco. Forse nulla. Anzi, a volte è difficile cambiare i componenti anche da parte dei centri autorizzati. Questo porta alla produzione di molti rifiuti elettronici. Se un prodotto non diventa riparabile spesso lo si getta via per comprarne uno nuovo.

A tal proposito molti legislatori stanno provando a proporre delle soluzioni obbligatorie per tutti. La Francia, per esempio, ha obbligato i produttori di elettronica a dichiarare il livello di riparabilità con una scala tra 1 e 10. Dove 10 è il massimo della semplicità nella sostituzione dei componenti.

In quest’ambito eravamo abituati a vedere indicazioni in merito realizzate dal team di iFixIt. A ogni nuovo prodotto di Apple il team smonta i dispositivi e dà, per l’appunto, un voto da 1 a 10.

In Francia invece è la stessa Apple a dare questa valutazione, come potete leggere nella pagina dedicata. Così si legge che l’iPhone 12 Pro ha un voto 6, mentre l’iPhone 11 Pro ne aveva 4,6. Il MacBook Pro 5,6 punti e il MacBook Air 6,5 punti.

Non sarebbe male avere questa indicazione in tutti in paesi mediante una legge europea.