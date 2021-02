Era il 1976 quando Steve Wozniak costruì di suoi pugno i primi Apple I. Ne furono fabbricati solo 200 unità e pare ne siano sopravvissute una sessantina. Se ne avete uno siete ricchi, perché il valore può arrivare a oltre 600.000 dollari.

Il primo computer di Apple fu disegnato da Wozniak e corredato di un case in legno, idea di Steve Jobs, oltre a essere munito di un manuale di istruzioni.

Quel manuale di istruzioni si può scaricare gratuitamente. La versione originale una volta fu battuta all’asta per 12.956 dollari. Si tratta ovviamente di un pezzo storico della storia di Apple.

Voi potete averlo in PDF, gratuitamente, in questo momento. Le 12 pagine contengono le informazioni integrate da Wozniak e mostrano gli schemi del computer e il loro funzionamento. Utili per riparare i componenti in caso di guasti.

Per scaricarlo basta usare il pulsante sotto.