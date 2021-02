A partire con watchOS 6 l’App Store è diventato indipendente dal iOS. Gli utenti possono scaricare le app direttamente dall’orologio. Questo ha permesso agli sviluppatori di ottimizzare le risorse per lo sviluppo.

Mentre in passato era necessario creare un’app per iPhone per consentire di installare un’app per Apple Watch, adesso si può sviluppare direttamente la versione per Apple Watch. Questo apre a una serie di app disegnate per lo smartwatch di Apple.

Tra queste oggi vi segnalo Weathergraph. Si tratta di un’app per il meteo che integra tutte le informazioni in una singola complication. La cosa interessante è l’esercizio di stile effettuato per rendere le informazioni facili da leggere.

Ogni elemento grafico offre delle informazioni ben precise. In basso la curva azzurra delle precipitazioni, seguita dalla linea dei venti. Una riga tratteggiata per l’umidità e una ben definita ed evidente con le temperature, per non mancare la quantità di luce e la quantità di nuvole.

Una serie di sezioni in uno spazio ridotto, ma ben organizzate per far leggere al volo informazioni come temperature, precipitazioni, sole, umidità e molto altro. Molto utile per chi vuole avere dei dettagli sul meteo durante la giornata e per i giorni a seguire.

L’app offre le informazioni gratuitamente da yr.no, ma è possibile anche avere l’accesso alle API di terzi come Dark Sky, comprata recentemente da Apple, pagando un abbonamento di 1,99 € al mese o 12,99 € l’anno.

Trovate Weathergraph nell’App Store. Pesa 3,8 MB e si scarica gratuitamente.