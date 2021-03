Mi affascinano sempre i pianoforti posti negli aeroporti. Strumenti posizionati per intrattenere chi attende l’apertura di un gate per partire. Di solito si siede chi è molto abile nel suonarlo, allietando i viaggiatori durante l’attesa.

Ho sempre sognato di sedermici una volta e iniziare a suonare belle melodie, ma non so suonarlo. Chi vuole imparare dovrebbe seguire un corso di persona, oppure visti i tempi un corso online.

A tal proposito vi segnalo Skoove, un’app per iPad e iPhone che ha visto 1 milione di download. L’app contiene 400 lezioni e migliaia di video. La suddivisione è per diversi tipi di difficoltà, quindi va bene anche con chi è alle prime armi.

All’interno ci sono i brani classici di Bach Beethoven, Mozart e altri, ma anche brani più moderni come quelli dei Coldplay, Adele, John Legend e così via.

Se collegate una tastiera musicale via USB/Midi all’iPad, potrete avere anche il feedback in tempo reale dei tasti da premere. Altrimenti dovrete usare quella virtuale che appare sullo schermo.

Skoove pesa 345,4 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. Per usarla c’è bisogno di un abbonamento che costa 19,99 € al mese o 119,99 € all’anno. A tal proposito vi segnalo anche una promozione che ho trovato.

In questa pagina troverete un abbonamento a vita per 149,99 $ (124 €) per usare le lezioni tutto il tempo che volete.