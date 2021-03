Group Transcribe di Microsoft

Microsoft ha appena rilasciato un’app molto interessante che può avere applicazioni molto diverse. Si tratta di Group Transcribe.

L’app trascrive tutto ciò che si dice di persona. Molto utile per prendere appunti, trascrivere interviste oppure trascrivere ciò che dice l’insegnante durante le lezioni.

Il progetto, nato in Microsoft Garage, trascrive gratuitamente tutto ciò che si dice, ma a un’unica condizione: le persone devono essere tutte di persona nella stessa stanza.

Oltre a trascrivere, Group Transcribe traduce. Impostando la propria lingua si può trascrivere ciò che si dice, ma se le altre persone nella stanza parlano una lingua diversa vedranno la traduzione in tempo reale.

Per farlo bisogna attivare la condivisione della conversazione mediante un codice da inserire nell’app. Le trascrizioni tradotte si salvano in automatico per una lettura o condivisione differita.

Le persone nella stessa stanza possono essere anche distanziate tra di loro, l’importante è restare sotto il raggio d’azione del bluetooth.

Group Transcribe supporta 37 lingue diverse tra cui l’italiano. L’app pesa 18,1 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store.