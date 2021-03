Wave Panels di Elgato

Negli ultimi anni, grazie alla larga diffusione di piattaforme come YouTube e Twitch, sono tante le persone che trasformano la loro scrivania in una postazione professionale per la realizzazione di video o lo streaming live.

Si moltiplicano quindi le soluzioni tra microfoni, webcam, luci a LED e anche pannelli anti sonorizzazione. Ideali per isolare l’audio, non dare fastidio ai vicini ed evitare che il suono si disperda.

La soluzione Wave Panels di Elgato presenta dei telai EasyClick. Si tratta di pannelli esagonali, molto leggeri, che si posizionano sui muri con delle semplici viti, oppure volendo può essere usato del nastro biadesivo molto forte come quello di Tesa.

La struttura dei pannelli, formati da schiuma a bassa densità, permette di assorbire gli alti e avere un equilibrio tonale completo. Utili anche per ascoltare film con un grado di coinvolgimento maggiore.

Ogni pannello misura 491 x 426 x 47 mm e pesa 250 grammi. Il telaio pesa 50 grammi. Il materiale è un misto di poliuretano e poliestere. Nel set base ci sono 6 pannelli di due trame diverse, 6 telai, 10 connettori, 12 viti e 12 strisce Tesa.

Trovate il kit su Amazon dove è venduto per 119,99 €.