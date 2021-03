La funzione Fast Laughs di Netflix

Oggi parlano tutti della funzione TikTok. Ma in realtà la logica di passare da un breve video all’altro, facendo uno scroll verso l’altro, era di Vine. Un’app che oggi varrebbe miliardi se Twitter non l’avesse buttata alle ortiche.

Passare da un video all’altro velocemente, in un’epoca dove la soglia di attenzione è bassissima, è un’idea che funziona. Per questo la stanno copiano tante altre aziende. Dopo Reel integrato in Instagram, arriverà anche su YouTube.

Anche Netflix ha pensato di integrare il sistema. Una scelta fuori dagli schemi visto che l’azienda non si occupa di social network. In effetti la funzione Fast Laughs non è pensata per ospitare contenuti mandati dagli utenti, ma solo quelli presenti nel catalogo di Netflix.

Il sistema si basa su brevi video presi dai contenuti presenti su Netflix. L’obiettivo è convincere gli utenti a passare al contenuto completo dopo aver visto questa sorta di mini trailer, passando velocemente da un video e l’altro.

Alla base della raccolta di video ci sono le risate, quindi molto probabilmente saranno video di commedie e contenuto di intrattenimento.

Al momento la funzione Fast Laughs sarà disponibile solo in iOS e solo in alcuni paesi selezionati. Non sappiamo al momento se l’Italia è inclusa. Se lo vedete nella vostra app fatelo presente.