iCloud Foto

Quando si acquista un prodotto elettronico, che sia esso un iPhone o uno smartphone con Android, bisogna effettuare una scelta sin da subito: vivere nella nuvola dorata dei servizi di Apple oppure usare dei servizi multipiattaforma.

Nel primo caso si gode di un ecosistema che funziona molto bene ed è molto ben integrato con i dispositivi della Mela. Nel secondo caso avremo la possibilità di usare i nostri servizi anche su dispositivi non di Apple. L’integrazione è però più bassa.

La questione dell’impossibilità di portare i propri dati altrove è al centro di alcune verifiche dell’Antitrust. È giusto che i possessori delle piattaforme non consentono di portare i propri dati altrove? Spesso dietro questa impossibilità c’è l’utilizzo di tecnologie proprietarie e non standard di mercato. A volte gli standard di mercato per delle tecnologie non esistono.

Quello che è possibile fare è creare degli strumenti di migrazione. Per mostrare collaborazione in questo senso Apple spiega come spostare tutte le proprie foto da iCloud Foto a Google Foto. Un’operazione necessaria se si passa da iPhone ad Android.

Per farlo bisogna seguire dei passaggi:

Fare login nella pagina della privacy di Apple Selezionare Trasferisci e copiare i propri dati Terminato il salvataggio si ottengono le foto e i video in vari formati A questo punto basta prendere i contenuti foto e video e caricarli nel proprio account di Google Foto

Vi ricordo che l’app Google Foto esiste anche per iOS, quindi potreste effettuare il caricamento delle immagini direttamente dall’iPhone prima di passare ad altro dispositivo.