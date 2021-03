HoverBar Duo di TwelveSouth

Il tablet, come l’iPad, può essere usato in molti contesti. Per scrivere documenti, gestire videochiamate, guardare film, fare video call, come schermo esterno per il Mac e altro. Tutte occasioni in cui servirebbe uno stand.

A tal proposito TwelveSouth ha creato un modello molto versatile. Si chiama HoverBar Duo e permette di posizionare l’iPad a varie altezze sia in verticale che in orizzontale.

Per farlo utilizza un braccio metallico regolabile che può essere collegato a delle superfici, come una mensola, oppure utilizzato con una base metallica che fa da contrappeso.

La cosa interessante è poter alzare l’altezza del tablet come si preferisce. Gli altri stand invece sono fissi e si possono utilizzare solo nell’altezza prefissata dal costruttore.

Compatibile con tutti i modelli di iPad e iPhone disponibili, funziona con dispositivi alti al massimo 22 cm e larghi fino a 12,7 cm. L’altezza massima raggiungibile è di 38 centimetri.

Il prezzo di vendita è di 79,99 dollari.